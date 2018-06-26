İstanbul’un rekortmen ilçeleri

İstanbul İl Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için hazırladığı il birleştirme tutanaklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oyları, özellikle Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Pendik ve Ümraniye'de ezici bir üstünlük sağladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, 39 ilçede 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. 9 milyon 156 bin 802 oy geçerli sayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yarıdan fazlası, yanı 4 milyon 578 bin 454 oy aldı. CHP
'nin adayı İnce'nin oyu ise 3 milyon 378 bin 21 oldu.
CHP'nin güçlü olduğu Büyükçekmece'de Erdoğan, İnce'den daha yüksek oy aldı. Avcılar, Ataşehir
, Bakırköy, Beşiktaş
, Çatalca gibi CHP'nin oy oranının yüksek olduğu ilçelerde de Erdoğan'ın başa baş çıktığı dikkat çekti.
Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye gibi ilçelerde ise Erdoğan'ın oyları ezici bir üstünlük sağladı.