Liderimiz gençliğe verdiği önemi lafta bırakmadı

25 yaş altı ilk milletvekili, 22 yaşındaki Rumeysa Kadak İstanbul'da seçimi kazandı. Kadak, AK Parti
kurulduğunda 5 yaşındaydı. AK Parti MKYK
'da da bir yıldır en genç isim olarak görev yapan Marmara Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi Kadak SABAH'a konuştu:
Liderimiz gençliğe verdiği önemi sadece lafta bırakmadı. Gençlik kollarından yetişmiş arkadaşlara partinin ön saflarında yer verdi. Cumhurbaşkanımız 'Gençleri en iyi gençler anlar' anlayışıyla bize siyaset sahnesinin başrolünde yer veriyor.
Meclis demek temsil demek. Vekillerimiz milletin temsilcileri. İstihdam
, yurtlar, üniversite sınavı, staj imkanları, burslar gibi çeşitli gençlik meselelerimiz var. Bu nedenle bu meseleleri bilen, direkt yaşayan gençler de Meclis'te olmalı.
18-30 yaş arasında 17 milyon seçmen var. Biz genç adaylar, bu gençlerin sorunlarını sadece bilmiyoruz, yaşıyoruz da. Mesela eğitim komisyonunda sistem konuşulurken gençlerin düşüncelerini dile getirebilme ve orada eşit partnerler olarak oturup yasalara müdahale edebilme hakkı olacak.
1 yıllık MKYK sürecimizde gördüğüm kadarıyla Reis-i Cumhurumuz gençlik meselesine sadece yaş olarak da bakmıyor. Kanımızın deli akmasını, enerjik olmamızı, çalışkan olmamızı önemsediği kadar, çağın meselelerini yakalamayı, gençlerin sorunlarını çözmeyi, onlara değer katmayı da çok önemsiyor. Genç isimlerin önünü açıyor.Mesela Fatih Şahin Genel Merkez Gençlik Kolları eski başkanımız, şu anda partinin Genel Sekreteri. Hamza Dağ İzmir İl eski Gençlik Kolları başkanımız, şu an Genel Başkan Yardımcımız.