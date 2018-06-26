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Zafer coşkusu dünyaya yayıldı

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Zafer coşkusu dünyaya yayıldı
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi ilk sonuçlarının açıklanmasından sonra 'ten Fransa'ya, Filistin'den Almanya'ya, Lübnan'dan Danimarka'ya kadar dünyanın dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi kutlandı.
FRANSA: Türkler, ellerinde Türk bayrakları, ve MHP flamalarıyla sokaklara çıkarak sevinç gösterisi düzenledi. Strazburg kentinde araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu'nun önünde sevinç gösterisi düzenledi.
ALMANYA: Başkent Berlin'de, Schöneberg ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanan vatandaşlar sloganlarla kutlama yaptılar.
AZERBAYCAN: Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden vatandaşlar, büyükelçiliğin yakınlarındaki Atatürk Parkı'nda bayraklı kutlama yaptı.
İNGİLTERE: Başkent Londra'da yaşayan Türkler Hyde Park'ta toplanıp seçimlerin sonuçlarını kutladı.
KATAR: Başkent Doha'daki Sheraton Oteli'nin ön cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin de yer aldığı Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı "Trend Topic" listesine girdi.
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Zafer coşkusu dünyaya yayıldı
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