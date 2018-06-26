Zafer coşkusu dünyaya yayıldı

Cumhurbaşkanı ve 27.
Dönem Milletvekilliği
seçimi ilk sonuçlarının
açıklanmasından
sonra Bosna Hersek
'ten
Fransa'ya, Filistin'den
Almanya'ya, Lübnan'dan Danimarka'ya kadar dünyanın
dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın zaferi kutlandı. FRANSA:
Türkler, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti
ve MHP flamalarıyla sokaklara çıkarak
sevinç gösterisi düzenledi. Strazburg kentinde
araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar,
Avrupa Parlamentosu'nun önünde sevinç gösterisi
düzenledi. ALMANYA:
Başkent Berlin'de, Schöneberg
ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon
Merkezi'nde toplanan vatandaşlar sloganlarla kutlama
yaptılar. AZERBAYCAN:
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği
önüne giden vatandaşlar, büyükelçiliğin yakınlarındaki
Atatürk Parkı'nda bayraklı kutlama yaptı. İNGİLTERE:
Başkent Londra'da yaşayan Türkler
Hyde Park'ta toplanıp seçimlerin sonuçlarını kutladı. KATAR:
Başkent Doha'daki Sheraton Oteli'nin
ön cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin de
yer aldığı Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Twitter'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı "Trend
Topic" listesine girdi.