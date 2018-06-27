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Balıkesir merkezli / operasyonu

Balıkesir merkezli 13 kent ile 'de /'ye yönelik soruşturma kapsamında, , Deniz ve komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:51
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen , Deniz ve komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile 'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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