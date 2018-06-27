Bank Asya hissedarlarının FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağı kapsamında, Bank Asya'nın ticari ve idari karar alma, yo¨netim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip A grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 24'ü tutuklu 48 sanık ve avukatları katıldı.Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 22 tutuklu sanık savunmasını tamamladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatlarını yerine getirmeyen, bankanın faaliyetlerini kamu yararından c¸ıkararak belli amac¸lara yo¨nelik kullanmaya sebebiyet veren, bankanın mali yapısının bozulmasına neden olan yo¨netimi sec¸en ve bu s¸ekilde bankanın FETÖ ile bagˆlantılı hale gelmesine sebebiyet veren banka yo¨netimini belirleyen A grubu hissedarlara yo¨nelik sorus¸turmanın tamamlandığı, diğer şüpheliler yönünden ise devam ettiği belirtiliyor.

Asya Finans Kurumu Anonim S¸irketi'nin 15 Aralık 2005'te A ve B grubu paylara bo¨lu¨nmek suretiyle sermaye artırımına gittigˆi, A grubu pay sahiplerinin bankanın imtiyazlı ortaklık grubunda yer aldığı, B grubu pay sahiplerinin ise imtiyazsız banka ortagˆı olduğu anlatılan iddianamede, 17-25 Aralık 2013 su¨reci sonrasındaki faaliyetleri izlenen FETO¨/PDY silahlı terör örgütünün Kaynak Holding AS¸, Koza-I·pek ve en bu¨yu¨k finans kurulus¸u Asya Katılım Bankası AS¸ ile alakalı ticari faaliyetleri, sorunlu-muvazaalı kredileri, c¸alıs¸an u¨st du¨zey personel ve yo¨neticilerinin eylemlerine yo¨nelik sorus¸turmaların başlatıldığı kaydediliyor.

- FETÖ'nün Ocak 2014 Banka talimatı

İddianamede, 15 Ocak 2014'te ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te ise video paylas¸ım sitesi Youtube'da yayımlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 25 Aralık 2013 tarihli telefon konus¸masında, mezkur s¸ahısla konus¸an kis¸inin bankanın likidite durumuna ilis¸kin bilgi verdigˆi ve cemaat ic¸erisindeki kis¸ilerle bunların c¸evrelerinin bankaya yo¨nlendirilmesi noktasında mezkur s¸ahıstan onay aldıgˆı ve mezkur s¸ahsın da bu talebe onay verdigˆi anlatılıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'e ait oldugˆu iddia edilen bu konus¸manın ic¸erigˆi ile bankadan mevduat c¸ıkıs¸ının yogˆun bir s¸ekilde yas¸andıgˆı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki do¨neme ilis¸kin yapılan incelemelere göre, olagˆan bankacılık faaliyetleriyle bagˆdas¸mayacak s¸ekilde bankaya mevduat yo¨nlendirilmesi yapıldıgˆı belirtilen iddianamede, ''1 Aralık 2013-30 Haziran 2014 tarihlerindeki do¨nemde banka nezdinde 334 bin 123 hesap ac¸ılmıs¸tır. Hesap ac¸ılıs¸ları 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren artıs¸ go¨stermis¸ olup en fazla hesap ac¸ılıs¸ı 30 Ocak 2014 tarihinde 6 bin 69 adet olarak gerc¸ekles¸mis¸tir. U¨lkemizde yas¸anan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki su¨rec¸te, hem sekto¨r genelinde hem de bankanın mevduat kaleminde bu denli bu¨yu¨k bir mevduat c¸ıkıs¸ı yas¸anmamıs¸ken, ac¸ılan hesap sayısındaki artıs¸ın bir yo¨nlendirmenin neticesi oldugˆu kanaatine varılmıs¸tır.'' ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, dönemin Banka Genel Mu¨du¨ru¨ Ahmet Beyaz'dan Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Erhan Birgili ile Yo¨netim Kurulu U¨yeleri Ercu¨ment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali C¸elik'e 6 Ocak 2014'te iletilen, banka c¸alıs¸anı G.Y.'nin Ahmet Beyaz'a go¨nderdigˆi "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajın içeriği yer alıyor.

Mesaj ic¸erigˆinde, "Bizim iklimimizden bir abim, bankamız ic¸in seferberlik ilan ettik. Aynen 2001'de oldugˆu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildigˆimiz bankamız ic¸in yarından tezi yok getirecegˆiz. Arkadas¸lar, evini arabasını satacak, gerekirse bas¸ka bankadan kredi c¸ekecek bankamıza mevduat koyacagˆız..." ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydediliyor:

''Bankada mevduat hesabı ac¸ılıs¸larının 6 Ocak 2014'ten sonra artıs¸ go¨sterdigˆi yo¨nu¨ndeki tespit ve söz konusu e-posta birlikte degˆerlendirildigˆinde bankaya mutat olmayan yollarla mevduat giris¸inin 6 Ocak 2014'te bas¸ladıgˆı anlas¸ılmaktadır. Nitekim, BDDK raporlamalarında 2013 Aralık ayından 6 Ocak 2014 tarihine kadar mevduatı su¨rekli gerileyen bankanın mevduatı bu tarihten sonra gu¨nlu¨k bazda artıs¸ go¨stermeye bas¸lamıs¸tır. 2013 Aralık-6 Ocak 2014 do¨neminde banka mevduatı 1 milyon 684 bin 368 bin TL azalırken, 6 Ocak 2014-10 Ocak 2014 do¨neminde 227 bin 240 bin TL tutarında artmıs¸tır."İddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.