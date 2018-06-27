Bedelli askerlik ücret ne kadar olacak? Son dakika Bedelli askerlik yaş sınırı belli oldu mu?

Başbakan Binali Yıldırım'ın asker ihtiyacı konusunda yaptığı açıklamadan sonra bedelli askerlik konusunda da gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacaK? Bedelli askerlik yaş sınırı belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabileceksiniz. AK Parti'nin seçim öncesinde yaptığı çalışmalar seçimden sonra hayata geçecek. Bu çalışmaların başında da bedelli askerlik konusu var.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET NE KADAR OLACAK? YAŞ SINIRI BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik için yaş sınırı ve ücret netleşiyor... Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 ücretin ise 20 bin TL olması planlanıyor. Bir önceki bedelli askerlikte ücret 18 bin TL idi. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

5.5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

400 BİN KİŞİ YARARLANDI

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli 1999'da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014'te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.