Bitlis şehidi uğurlandı

Bitlis'in Çeltik köyü kırsalındaki operasyon sırasında, PKK
'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş
Cevdet Canördek (26) memleketi Adıyaman
'da son yolculuğuna uğurlandı. Yeni Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törene, dev Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak tekbir getirdi. Şehit Uzman Çavuş, cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşlarıyla defnedildi. Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan şehidin izne gelmeyi planladığı ancak operasyondan dolayı gelemediği ve çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. KANI YERDE KALMADI
Bu arada Siirt'in Şirvan ile Bitlis arasındaki Sehi Ormanlık bölgesinde düzenlenen operasyonda Canördek'i şehit ettiği belirtilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Metin HARIKÇI - Davut AĞAH