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’dan mesajı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Emine Erdoğan’dan Yeşilay mesajı
Cumhurbaşkanı 'ın eşi , madde bağımlılığı ile mücadelede 'ın ailelerin güvenlik adresi olduğunu kaydetti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi. Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur" ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan’dan Yeşilay mesajı
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