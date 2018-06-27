Emine Erdoğan’dan Yeşilay mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, madde bağımlılığı ile mücadelede Yeşilay
'ın ailelerin güvenlik adresi olduğunu kaydetti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi. Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur" ifadelerini kullandı.