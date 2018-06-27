Erdoğan’ın ilk zirvesi NATO

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ilk arayan ve tebrik eden liderlerden biri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev'in Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği ve Erdoğan'ın da kabul ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, "Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. Bu durumun bir gelenek haline gelmiş olması, aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel örneğidir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a yapacağım" demişti. NATO
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel
'de 11-12 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde NATO'nun yeni binasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi birçok devlet lideri ile Zirve marjında bir araya gelecek. 11 Temmuz akşamı Erdoğan'ın da katılacağı bir çalışma yemeğinin gerçekleşmesi planlanıyor. Zirvede, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesi başta olmak üzere NATO-Rusya ilişkileri, NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri ve NATOAvrupa Birliği (AB) işbirliği gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz gün basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum" demişti. HUBER'DE YENİ DÖNEM TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve bürokratlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ne geçiş süreciyle ilgili olarak yapılan değerlendirme toplantısında yeni dönemde yapılacak düzenlemeler masaya yatırıldı. Zeynel YAMAN/
SABAH AK PARTİ'Yİ CUMA GÜNÜ TOPLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından 29 Haziran cuma günü partisinin en üst karar organları olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda öncelikli olarak seçim sonuçları masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum çalışmaları değerlendirilecek. ANKARA