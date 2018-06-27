FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üsteğmen, Sinop açıklarında görev icra eden fırkateynde gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir muvazzaf üsteğmenin Sinop açıklarında görev icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynde olduğu tespit edildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlının buradaki işlemlerin ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Kocaeli merkezli 17 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.