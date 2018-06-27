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O bir oy da hediyemiz olsun

FURKAN NEHRİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
O bir oy da hediyemiz olsun
Muharrem İnce'nin seçilince 'apoletlerin sökeceğim' dediği Afrin Kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in 'taki köylüleri SABAH'a konuştu. İnce'ye çıkan bir oy için "Hediyemiz olsun" diyen köylülerin tepkileri şöyle oldu: Alay Kuyruk: Biz halk olarak 'ye sandıkta dersini verdik. Komutanımızın da bundan sonra siyasi söylemlere alet edilmeden terörün üzerine üzerine gideceğine inanıyoruz. Muammer Kobal: Muharrem İnce, o apoletleri sökmeye gücün yetmezdi ve yetmedi. Biz köylüleri olarak gereken cevabı verdik. gereken cevabı verdi. Nuri Kobal: O bir oy Muharrem İnce'ye hediye olsun. İnsanlık görsün. Yine boş yollamadık. Afrin Kahramanı'nın amcasının oğlu Cengiz Gürbüz ise "Apoletleriyle tehdit edildiğinde çok üzülmüştük. Köyümüz de devletine olan desteği verdi" dedi.
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