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"Sivil imam" ek savunma verecek

'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün "sivil imamları" ve Harun Biniş'in dosyalarının, 'in FETÖ yöneticilerinin yargılandıkları davadan ayrılarak 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi kararını onaylayan 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Batmaz'ın ek savunmasını alacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:51
Sivil imam Kemal Batmaz ek savunma verecek

'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün "sivil imamları" ve Harun Biniş'in dosyalarının, 'in FETÖ yöneticilerinin yargılandıkları davadan ayrılarak 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi kararını onaylayan 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Batmaz'ın ek savunmasını alacak.

33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Batmaz ve Biniş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından açılan davanın, hukuki ve fiili bağlantısı olduğu gerekçesiyle Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesi kararı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

Mahkemenin, önümüzdeki günlerde Batmaz'ın ek savunmasını alacağı öğrenildi.

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"Sivil imam" Kemal Batmaz ek savunma verecek
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