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Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu
Seçım zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Sayın Trump, seçim zaferinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrik ve başarı dileklerini iletmiştir. İki lider, Türkiye ve D arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir. İki lider, 11-12 Temmuz'daki Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etmişlerdir."
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker: Türkiye kilit bir ortak ve aday ülke. Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: Türkiye Cumhurbaşkanı'na sağlık ve mutluluk, kardeş Türk halkına da ilerleme ve gelişme temennisinde bulunuyorum.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov: Bilge ve ileri görüşlü liderliğiniz altında uluslararası arenadaki otoritenizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Şili Devlet Başkanı ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Erdoğan'ı tebrik ettiler.
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Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu
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