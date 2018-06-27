Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu

Seçım zaferinin
ardından
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'a dünya liderlerinden
tebrik mesajları
gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump:
Erdoğan ile Trump'ın
dün gerçekleştirdiği telefon
görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada
şunlar kaydedildi: "Sayın
Trump, seçim zaferinden dolayı Sayın
Cumhurbaşkanımıza tebrik ve başarı
dileklerini iletmiştir. İki lider, Türkiye
ve AB
D arasındaki stratejik ortaklığa dikkat
çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma
ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin
her alanda geliştirilmesi hususunda ortak
kararlılıklarını teyit etmişlerdir. İki lider, 11-12
Temmuz'daki NATO
Zirvesi'nde bir araya gelmeyi
sabırsızlıkla beklediklerini ifade etmişlerdir." AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker:
Türkiye kilit bir ortak
ve aday ülke. Türkiye
ve AB için ortak çıkar
alanları olan güvenlik,
enerji ve göç gibi
hususlarda yakın
çalışmaya devam
etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
:
Türkiye Cumhurbaşkanı'na sağlık
ve mutluluk, kardeş Türk halkına
da ilerleme ve gelişme temennisinde
bulunuyorum. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov:
Bilge ve ileri
görüşlü liderliğiniz altında uluslararası
arenadaki otoritenizin daha
da güçleneceğine inanıyorum.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Şili
Devlet Başkanı Sebastian Pinera
ve
Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Erdoğan'ı tebrik
ettiler.