CHP’li vekil de çark etti

CHP
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24 Haziran'da yaşadığı seçim hezimetinden hemen sonra CHP Genel merkezi önünde protesto eylemi düzenleyeceğini açıklayan partinin Elazığ
milletvekili Gürsel Erol, bu kararından çark etti. Sonuçların kendisinde hem de tüm CHP seçmenlerinde umutsuzluğa ve hayal kırıklığına neden olduğunu aktaran Erol, bu kararı "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" aldığını kaydetti. Erol, CHP'nin bugün ihtiyaç duyduğu sağduyunun, koltuk siyaseti yerine iktidar olmaya yönelik dava adamlığı siyaseti olduğunu anlattı.