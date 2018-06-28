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Bir yayınevinin verdiği iş ilanında skandal! 'Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır'

Bir yayınevinin nde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” ifadesinin yer aldığı görüldü. Ayrımcı ifadeleri dolayısıyla büyük tepki çeken skandal ilana ilişkin yayınevinden yapılan açıklamada, ilanı yayınlayan personelin işine son verildiği belirtilerek, “İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz” denildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 13:37
Bir yayınevinin verdiği iş ilanında skandal! 'Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır'

nun nde yer alan 'muhasebe personeli' ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.

SKANDAL İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Destek Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır" ifadesinin yer aldığı ilanı yayınlayan personelin işine son verildiği belirtilerek, "İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz" denildi.

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Bir yayınevinin verdiği iş ilanında skandal! 'Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır'
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