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Mahrem yapıya büyük darbe

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Mahrem yapıya büyük darbe
Kocaelı'nde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 43'ü aktif görevde 71 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 16 ilde yapılan operasyonlarda 39'u muvazzaf 58 kişi yakalandı. FETÖ'ye yönelik diğer soruşturmalarda ise; 'ta bir üsteğmen firkateynde gözaltına alınırken merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'de 22 asker hakkında gözatı kararı verildi. 'da 36 şüpheli yakalandı. Ayrıca Van Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal'ın yanı sıra 5 kaymakam gözaltına alındı.

Abbas ÇAKAR-Murat YILDIRIMİbrahim GÜNEŞ-Rıdvan UYSAL
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Mahrem yapıya büyük darbe
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