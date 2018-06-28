Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mehmet Altan’a kontrollü tahliye

’a kontrollü tahliye

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Mehmet Altan’a kontrollü tahliye
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler , ve 'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin yerel mahkeme kararını dosya üzerinden inceledi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin kararını dikkate alarak Mehmet Altan'ın adli kontrol hükümleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı. Daire, 6 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesi için 21 Eylül'e duruşma günü verdi. SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Altan’a kontrollü tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN