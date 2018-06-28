Mehmet Altan’a kontrollü tahliye

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan
, Mehmet Altan
ve Nazlı Ilıcak
'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin yerel mahkeme kararını dosya üzerinden inceledi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin kararını dikkate alarak Mehmet Altan'ın adli kontrol hükümleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı. Daire, 6 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesi için 21 Eylül'e duruşma günü verdi. SABAH