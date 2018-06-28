Son Dakika: 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bylock kullanıcısı, haklarında çeşitli beyan bulunan ve örgüte müzahir dernek/sendika kayıtları bulunan 33 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi" denildi.

22 KİŞİ YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Van merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Osmaniye, MuAntalyalya, Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

