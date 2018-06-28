Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Son Dakika: 14 ilde /PDY operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi... Van merkezli 14 ilde /PDY silahlı terör örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:26
Son Dakika: 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; /PDY silahlı terör örgütünün bylock kullanıcısı, haklarında çeşitli beyan bulunan ve örgüte müzahir dernek/sendika kayıtları bulunan 33 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi" denildi.

22 KİŞİ YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Van merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, , Osmaniye, MuAntalyalya, Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN