Son dakika haber: Süper Loto çekildi - Süper Loto 28 Haziran sonucu kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto sonucu belli oldu. Büyük ikramiye tam 15 milyon 211 bin TL! Haftalardır devreden oyunun talihlisi kim olacak merak ediliyor. Süper Loto, Mili Piyango İdaresi tarafından her perşembe saat 21.15'te açıklanıyor. Vatandaşlar 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. Haberimizden haftanın şanslı rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte 28 Haziran Süper Loto sonucu…

28 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

7, 10, 11, 20, 42, 47

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 558'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 11, 20, 42 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya İşte Süper Loto'da kazanan numaralar!

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SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde.