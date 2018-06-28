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Son Dakika: USB bellek operasyonu! 17 gözaltı

Son dakika haberi... polisi ’ye ait öğrenci yurdunda ele geçirilen USB bellekte bulunan fotoğraflardan yola çıkılarak operasyon düzenledi. Fotoğraflarda tespit edilen 23 örgüt üyesinin kimliği belirlendi ve haklarında gözaltı kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında örgütle bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan ve 'nin sahibi 'nın abisi ile eşi ’nın da bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:46
Son Dakika: USB bellek operasyonu! 17 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) yasa dışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için araç olarak kullandığı ve KHK kapsamında kapatılan sivil toplum kuruluşları ile ilgili araştırma başlattı. Vakıf Mütevelli heyetlerinde görev almış örgüt üyelerinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock konuşmaları incelendi. Buradan örgütün kullandığı bir öğrenci evi tespit edildi. Öğrenci evine düzenlenen operasyonda bir USB bellek ele geçirildi. USB bellekte yapılan incelemede çok sayıda örgüt üyesinin fotoğrafı bulundu.

BELLEKTEN 23 ÖRGÜT ÜYESİ TESPİT EDİLDİ

Bellekte bulunan fotoğraflardan 23 örgüt üyesinin ismi deşifre edildi. Bu örgüt üyelerine yönelik Mali polis tarafından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 23 kişiden 17'si polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÜNLÜ KOLEJİN SAHİBİNİN EŞİ VE ABİSİ GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında örgütle bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan ve 'nin sahibi 'nın abisi ile eşi 'nın da bulunduğu öğrenildi. İsmail Selim Doğanata da 4 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyet yetkilileri, hain terör örgütünün tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların vatandaşların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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