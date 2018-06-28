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Tepelerine bomba yağdı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Tepelerine bomba yağdı
'nce (), 'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler yok edildi.
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Tepelerine bomba yağdı
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