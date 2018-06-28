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öncesi 5 bin ’cü ihraç edilecek

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
YAŞ öncesi 5 bin FETÖ’cü ihraç edilecek
Ağustosta toplanması beklenen () ilklere sahne olacak. YAŞ ilk kez başkanlığında toplanacak. YAŞ öncesi çıkarılacak kararname ile 'nün ankesörlü kriptolarının da aralarında bulunduğu 5 bin FETÖ'cü ihraç edilecek. YAŞ'ta bu yıl yalnızca terfi sırası gelen değil, tüm albaylar değerlendirmeye alınacak. Bazı albaylar emekliye sevk edilirken bazıları general ya da amiralliğe terfi ettirilecek. Şura'nın sekretarya görevini yürüten 'nda yoğun mesai harcanıyor. Toplantılarda, terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası FETÖ bağlantısına ilişkin istihbarat bilgileri değerlendiriliyor. YAŞ'ın yeni sisteme uyumu için düzenlenme Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacak. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki yeni YAŞ, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.
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YAŞ öncesi 5 bin FETÖ’cü ihraç edilecek
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