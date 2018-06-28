YAŞ öncesi 5 bin FETÖ’cü ihraç edilecek

Ağustosta
toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura
(YAŞ
) ilklere sahne olacak. YAŞ ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanacak. YAŞ öncesi çıkarılacak kararname ile FETÖ
'nün ankesörlü kriptolarının da aralarında bulunduğu 5 bin FETÖ'cü ihraç edilecek. YAŞ'ta bu yıl yalnızca terfi sırası gelen değil, tüm albaylar değerlendirmeye alınacak. Bazı albaylar emekliye sevk edilirken bazıları general ya da amiralliğe terfi ettirilecek. Şura'nın sekretarya görevini yürüten Milli Savunma Bakanlığı
'nda yoğun mesai harcanıyor. Toplantılarda, terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası FETÖ bağlantısına ilişkin istihbarat bilgileri değerlendiriliyor. YAŞ'ın yeni sisteme uyumu için düzenlenme Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacak. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki yeni YAŞ, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.