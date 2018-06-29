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firarisi kadın zanlı yakalandı

'de / soruşturması kapsamında 21 aydır aranan kadın, örgütün "hücre evi"nde gözaltına alındıNiğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 21 aydır aranan kadın, "hücre evi"nde gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:23
FETÖ firarisi kadın zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklanmak için kullandığı "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda "örgüt ablası" olduğu iddia edilen F.Ç, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının ifade işlemleri devam ediyor.

Örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı, 21 aydır arandığı ve eşinin de soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenilen F.Ç'nin "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap açtırdığı belirtildi.

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FETÖ firarisi kadın zanlı yakalandı
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