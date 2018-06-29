İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kimse PKK’yı yeşertemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün İstanbul'da AK Parti teşkilatlarına yaptığı teşekkür ziyaretlerinde gündemi değerlendirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı konumundaki HDP'nin seçim barajını aşmasına verdiği destek nedeniyle CHP'ye tepki gösteren Soylu, konuşmalarında özetle şunları kaydetti:

Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız.

Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız.

'Bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye' dendiği zaman kimse CHP'nin önüne gitti mi? Gitmedi, bu sorumluluk hepsinindir. Sadece Kılıçdaroğlu'na fatura keserek CHP bundan kurtulamaz.

Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar.

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