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İçişleri Bakanı : Kimse ’yı yeşertemez

İçişleri Bakanı dün 'da teşkilatlarına yaptığı teşekkür ziyaretlerinde gündemi değerlendirdi. Soylu, "Bu topraklarda kimse 'yı yeşertemez. İster ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar." dedi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kimse PKK’yı yeşertemez

İçişleri Bakanı dün 'da teşkilatlarına yaptığı teşekkür ziyaretlerinde gündemi değerlendirdi. Terör örgütü 'nın siyasal uzantısı konumundaki 'nin seçim barajını aşmasına verdiği destek nedeniyle 'ye tepki gösteren Soylu, konuşmalarında özetle şunları kaydetti:
Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da lerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız.
Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız.
'Bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye' dendiği zaman kimse CHP'nin önüne gitti mi? Gitmedi, bu sorumluluk hepsinindir. Sadece 'na fatura keserek CHP bundan kurtulamaz.
Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kimse PKK’yı yeşertemez
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