Lefter’ın kızı Rula Katmer'den övgü: Çok şükür ki başımızda Erdoğan var

Seçimöncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a duyduğu sevgi ve söylediği övgü dolu sözlerle gündeme gelen efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis 'in kızı Rula Katmer seçim sonrası yaşadığı mutluluğu aHaber'de anlattı. Katmer "Erdoğan başarılı oluyor çünkü çok güçlü bir lider ve yoluna kararlılıkla devam ediyor. Dış ülkeler bizi ne kadar kesmeye çalışsa da o yoluna devam ediyor. Her zaman güçlü ve kimseyi takmıyor. Allah yardımcısı olsun, yanındayız her zaman. Her zaman onu görmek istiyorum. Çok şükür ki başımızda, Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanlık sistemiyle birçok şey değişecek. Daha büyüyecek, daha gelişmiş bir Türkiye olacak" diye konuştu.Erdoğan'a övgü dolu sözlerinden sonra sosyal medyada hedef gösterildiğini söyleyen Katmer "Rahatsız oldular maalesef ama ben yolumda devam ediyorum. Hazımsızlık var başarılarını hazmedemiyorlar. Erdoğan bir sürü şey yaptı hala diyorlar ki 'Yapmasalardı, etmeselerdi veya yapmak zorundaydı' diyorlar. Eğitimde sağlıkta ulaşımda her şeyi biz 16 yılda gördük" ifadelerini kullandı.