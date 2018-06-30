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hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 02:09
Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma
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