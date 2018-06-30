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Gazetecileri tehdide soruşturma

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bugün (dün) Alaaddin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle TCK'nın 106/2-d maddesinde düzenlenen 'örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit', 'halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından re'sen soruşturma açıldığı" bildirildi.
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Gazetecileri tehdide soruşturma
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