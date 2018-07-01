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Son dakika: Ünlü türkücü hakkında ’den yakalama kararı

Son dakika haberi: Diyarbakırlı ünlü türkücü hakkında soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 17:04
Son dakika: Ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında FETÖ’den yakalama kararı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ENES KANTER'İN İMZALI AYAKKABISI

Ürü'nün darbeden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edildi. Gökmen Ürü'nün FETÖ'cü ünlü basketbolcu ile sıkı irtibatlı olduğu, hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü ye hediye ettiği, Gökmen Ürü nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca Gökmen Ürü'nün ABD de bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişilerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu, 15 Temmuz hain darbe girşiminden kısa süre önce yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olamayınca da ülkemize giremediği ileri sürüldü.

Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak istediği, Ürü'nün adreslerinde bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

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Son dakika: Ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında FETÖ’den yakalama kararı
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