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Adıyaman merkezli / operasyonu

Adıyaman merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:22
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca /'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman ve 'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Örgütün "eğitim, esnaf ve mahrem imam yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve Eagle kullandıkları iddia edilen zanlılardan R.K'nin FETÖ'nün sözde 'un Horasan ilçesi imamı, A.K'nin Adıyaman'ın Besni ilçesi mütevelli heyeti üyesi, H.Ç. ve E.G'nin ise örgütün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasında bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen oldukları öğrenildi.

Zanlılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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