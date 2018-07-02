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k askerlik 2018 son dakika haberi! yaş sınırı ve ne kadar ne olacak?

konusunda milyonlarca gencin beklentisi sürerken, konuyla ilgili olarak kulislerden son dakika haberi de gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5.5 milyonu genci ilgilendirdiği tahmin edilen askerlik detayları da merak ediliyor. Her geçen gün hükümet kanadından 'Bedelli askerlik' sürecine ilişkin yeni açıklamalar yapılırken ve asker adayları da bu açıklamaları merakla takip ediyor. Kulislerde bedelli sürecinin Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'den önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gündeme geleceği bilgisi yer alırken, bu ihtimal son derece zayıf gözüküyor. Bedelli askerlik konusunu yakından takip eden gençler, kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bu soruların en önemlileri ise, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? 2018 bedelli askerlik ücreti ne kadar? bedelli askerlik tarihleri? şeklinde ilerliyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, bu ayrıntılara yer verdik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:29
Bedellik askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ne kadar ne olacak?

bekleyen asker adaylarına son dakika haberi seçimlerden önce gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen askerlik süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar, kulislerdeki haberleri merakla takip ederken konuyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, o tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz hafta kulislerde, bedellik askerlik 2018 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği 8 Temmuz tarihindeki oturumda bedelli konusunun da gündeme gelebileceği şeklinde haberler yayılmıştı. Bu süreçte, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte merakla beklediğiniz detaylar...

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Bedellik askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ne kadar ne olacak?
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