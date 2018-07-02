Bedellik askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ne kadar ne olacak?

Bedelli askerlik bekleyen asker adaylarına son dakika haberi seçimlerden önce gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen bedelli askerlik süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar, kulislerdeki haberleri merakla takip ederken konuyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, o tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz hafta kulislerde, bedellik askerlik 2018 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği 8 Temmuz tarihindeki oturumda bedelli konusunun da gündeme gelebileceği şeklinde haberler yayılmıştı. Bu süreçte, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte merakla beklediğiniz detaylar...