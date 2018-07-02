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merkez ve ilçelerindeki oylar yeniden sayıldı

'un Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçelerinde tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 11:06
Muş merkez ve ilçelerindeki oylar yeniden sayıldı

İl Başkanlığı ile AK Parti Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçe başkanlıklarının, milletvekilliği i sonuçlarında hata olduğu gerekçesiyle İl Merkez Seçim Kuruluna başvurmasının ardından devam eden oy sayımı sona erdi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı, sayımın ardından milletvekili sayısında bir değişik olmaması nedeniyle 'ye itirazda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Muş merkez ve ilçelerinde hata olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Yaktı, "İtirazımız üzerine Muş merkez ve tüm ilçelerimizde oylar tekrar sayıldı. Daha önceki fark 380'di. Yeniden yapılan sayımın ardından oy farkı 236'ya düştü. Milletvekilliği sayısında bir değişiklik olmadı. Bunun üzerine biz de YSK'ye itirazda bulunduk. Şimdi YSK'nin kararını bekliyoruz." dedi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Muş'ta AK Parti 1, 3 milletvekili çıkarmıştı.

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Muş merkez ve ilçelerindeki oylar yeniden sayıldı
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