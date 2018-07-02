Suikast timini yöneten Sönmezateş 'komutanları alacağız' demiş

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan, darbe girişimi sırasında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Cougar helikopter pilotu olarak görev yaptığını anlattı.

Özkan, filo komutanı Alparslan Şahin'in emriyle darbe girişiminden bir gün önce Gökhan Maldar ile İstanbul'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateşle görüştüklerini aktardı.

Görüşmenin rutin askeri hiyerarşide gerçekleştiğini savunan Özkan, savunmasına şöyle devam etti:

"Sönmezateş, ertesi gün için iki helikopterin Yalova'da hazır edilmesini emretti. İstanbul'da komutanlara bir saldırı olabileceği yönünüde istihbarat geldiğini söyledi. Sönmezateş general görevin önemli olduğunu, detayların sonra paylaşılacağını belirtip 'Yarın komutanları alacağız.' dedi. Ayrıca 15 Temmuz'da komutanların tahliyesine yönelik 2 helikopterin Yalova'ya gideceğini emretti. Görüşmenin ardından akşam saatlerinde uçakla Konya'ya döndük."

Sönmezateş'in daha önce de buna benzer görev emirleri verdiğini ileri süren Özkan, darbe girişiminden haberi olmadığını, bu olayın içine çekildiğini iddia etti.

GÖREV GİZLİ VE KRİTİK

Özkan, ertesi gün rutin mesaisine devam ederken filo komutanı Alparslan Şahin tarafından saat 17.00 civarında kalkış emri verildiğini, uçuş öncesi Şahin'in görevin gizli ve kritik olduğunu söylediğini aktardı.

15 Temmuz saat 18.00 sıralarında Konya'dan Yalova için kalkış yaptıklarını, hiçbir yere uğramadan saat 20.00 sıralarında Yalova Askeri Meydanına iniş yaptıklarını ileri süren Özkan, "Yalova'ya indikten sonra meydan komutanı bizi karşıladı. Yakıt ihtiyacımızı giderdik. Dinlenmeye geçtik. Benim elimde Fenerbahçe Orduevi ve Atatürk Hava Limanının ve Maltepe'de bir askeri birliğin koordinatları vardı." diye konuştu.

Özkan, olay gecesi yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Helikopterin başında beklerken Alparslan Şahin albay arayarak Samandıra'ya gitmemizi ve oradaki komandoları alarak Fenerbahçe Ordu Evine yakınındaki düğünden komutanları alarak tahliye edilmelerini söyledi. Saat 22.00 sıralarında Samandıra Askeri Meydanına indik. Komando ekibini aldık. Binbaşı Gökhan Maldar da ekipteydi. Talimatları birisiyle görüşerek bize o verdi. Moda'daki düğün salonuna önce benim kullandığım 2524 kuyruk numaralı helikopter indi. Ben timi bıraktım, kalktım. Benden sonra da diğer helikopter indi.

Samandıra'ya geri döndük. Oradan Maltepe'ye yakıt almak için Yalova'ya tekrar gittik. Ancak yakıt alamadık. Atatürk Havalimanına yönlendirildik. Diğer helikopter ile Atatürk Hava Limanında birleştik. Yakıt aldıktan sonra Hava Harp Okuluna indik. Bu sırada düğün salonundan alınan komutanlar benim kullandığım helikopterdeydi. Hava Harp Okulunda helikopterden indiler."

Sabah saatlerinde binbaşı Gökhan Maldar'ın emriyle bulundukları yerden helikopterle ayrılıp Akıncı Üssü'ne saat 09.00 civarında iniş yaptıklarını belirten Özkan, üsse indikten sonra askeri kıyafetlerini değiştirip filodan ayrıldığını, daha sonra tarlada emniyet güçlerine teslim olduğunu ifade etti.

Savunmasının son bölümlerini hazırlayamadığını ve bazı belgeleri ibraz edeceğini belirten sanık Özkan, savunmasına yarın devam etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdiğini açıkladı.