TSK’daki pilot açığı kapatılıyor

FETÖ darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilot
un ihraç edildiği TSK
'da pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki pilot sayısı bine yaklaştı. Hain darbe girişimi sonrasında TSK'dan atılan pilot sayısı 600'ün üzerinde oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'nca pilot açığının giderilmesi için pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 18 yıla çıkarıldı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun yuvaya dönüşü sağlandı. Üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına imkan verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yer sınıfında görev yapan personele de pilot olma hakkı tanındı. Hava Harp Okulu'na sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı. AA