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Bahçeli’den Sezgin için taziye mesajı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Bahçeli’den Sezgin için taziye mesajı
Genel Başkanı , Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının ilim ve akademi hayatı açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Bahçeli, Sezgin'in vefatı nedeniyle "taziye mesajı" yayımladı. Mesajında, "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin'in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: "Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza atmıştır. Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
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Bahçeli’den Sezgin için taziye mesajı
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