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Bedellik askerlik haberi! 2018 Bedellik askerlik tarihi ve yaş sınırı...

Hükümetin yakından ilgilendiği konusunda milyonlarca gencin beklentisi devam ederken, konuyla ilgili olarak da haberi gelmeye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yaklaşık olarak 5 milyon genci ilgilendirdiği ifade edilen bedelli askerlik detayları da her geçen gün merak ediliyor. Seçim öncesinde başlayan süreçte, hükümet kanadından 'Bedelli askerlik' sürecine ilişkin yeni açıklamalar yapılırken ve asker adayları da bu açıklamaları çok yakından takip ediyor. Ankara kulislerinde bedelli için Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018 sonrası konuşulurken zayıf olsa da bir ihtimal daha öne çıkıyor. Genel ve milletvekili seçimleri sonrası yemin töreni için 8 Temmuz'da toplanacak olan Meclis'te, bedelli askerlik konusunun da gündeme gelmesi düşünülürken bu ihtimal son derece düşük gözüküyor. Bedelli askerlik konusunu çok yakındna ve ilgiyle takip eden adaylar, kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışıyor. Bu soruların en önemlileri ise, ne olacak? 2018 ne kadar? bedelli askerlik tarihleri? şeklinde ilerliyor. Biz de sabah.com.tr olarak, sizler için derlediğimiz haberimizde, bu ayrıntılara yer verdik. İşte bedellik askerlik konusunda merak edilen o detaylar!

Giriş Tarihi: 3.7.2018 16:37
Bedellik askerlik son dakika haberi! 2018 Bedellik askerlik tarihi ve yaş sınırı...

bekleyen asker adaylarına haberi seçimlerden önce gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak koşulları konusunda bir netliğin olmadığı bedelli askerlik süreci, seçimden sonra her geçen gün netleşmeye başladı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar, Ankara kulislerindeki haberleri ilgiyle takip ederken konuyla ilgili yeni haberler de yaşanmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, o tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti.

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Bedellik askerlik son dakika haberi! 2018 Bedellik askerlik tarihi ve yaş sınırı...
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