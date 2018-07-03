Bedellik askerlik son dakika haberi! 2018 Bedellik askerlik tarihi ve yaş sınırı...

Bedelli askerlik bekleyen asker adaylarına son dakika haberi seçimlerden önce gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak koşulları konusunda bir netliğin olmadığı bedelli askerlik süreci, seçimden sonra her geçen gün netleşmeye başladı. Bedelli askerlik bekleyen adaylar, Ankara kulislerindeki haberleri ilgiyle takip ederken konuyla ilgili yeni haberler de yaşanmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, o tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti.