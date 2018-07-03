Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erken seçim gündemde değil

Erken gündemde değil

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Erken seçim gündemde değil
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş son günlerde gündeme gelen yerel lerin erkene alınacağı iddialarını değerlendirirken, "lerin erkene alınması gündemimizde yok" dedi.Elitaş, "Bunun için değişikliği şart. Siyasi partiler anlaşırlarsa tek maddelik değişiklikle öne çekilebilir" dedi. Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ve 'den oluşan 'nın vekil sayısı anayasa değişikliğine yetmiyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden Meclis'ten geçmesi için 400 vekilin 'evet' demesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise milletvekili sayısı 344.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erken seçim gündemde değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN