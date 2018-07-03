Erken seçim gündemde değil

AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş son günlerde gündeme gelen yerel seçim
lerin erkene alınacağı iddialarını değerlendirirken, "Yerel seçim
lerin erkene alınması gündemimizde yok" dedi.Elitaş, "Bunun için anayasa
değişikliği şart. Siyasi partiler anlaşırlarsa tek maddelik değişiklikle öne çekilebilir" dedi. Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ve MHP
'den oluşan Cumhur İttifakı
'nın vekil sayısı anayasa değişikliğine yetmiyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden Meclis'ten geçmesi için 400 vekilin 'evet' demesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise milletvekili sayısı 344.