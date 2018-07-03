Teröre Haziran darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Yurt içi ve yurtdışı operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı geçtiğimiz ay 300 oldu. Geçen hafta ise 36 terörist öldürüldü. KATO SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonların dünkü bölümünde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 4 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Şırnak
yakınlarındaki Cudi Dağı
bölgesinde İnsansız Hava Aracı
(İHA
) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak Beytüşşebap'ta 1 Temmuz tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, örgütün sözde "Kato Bölge Sorumlusu" Roni kod adlı terörist Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Geçtiğimiz haziran boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 300 oldu. Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son günlerde düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda, 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. ÜÇ KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU
PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde haziranda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 412 zanlıdan 80'i tutuklandı. Son olarak da dün Şırnak'ta örgütle işbirliği yaptığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin Rasulayn bölgesinden giriş yapan S.T. adlı terörist yakalandı. Şırnak Silopi'de de 3 kadın terörist teslim oldu. ?ANADOLU ANKASI KORKU SALDI KONYA
'DA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası 2018-1 Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta sınır ötesinde teröristlerin karakola düzenlediği baskında F-16 savaş uçaklarından atılan bombalar ve Atak helikopterlerinin ateşi ile teröristler etkisiz hale getirildi. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikat 6 Temmuz'da sona erecek.