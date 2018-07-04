Hava Harp Okulu’yla 152 görüşme

FETÖ
'nün firari imamı Adil Öksüz
'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste arama yapıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adreste yapılan aramada FETÖ elebaşına ait kitap ele geçirildi. Kitabın ön kapağında 2008-2013 arasında Hava Harp Okulu
Kurmay Başkanlığı yapan emekli Albay Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlandı. Yapılan incelemede Ali Armağan'ın 2012-2014 arasında Öksüz'le 152 kez iletişime geçtiği tespit edildi. İtirafçı S.B.'de Hava Harp Okulu mezuniyet albümünden gösterdiği Ali Armağan'ı teşhis etti. Armağan'ın darbe girişiminin sivil imamlarından Kemal Batmaz'la da görütüğü tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hem emekli Albay Ali Armağan hem de eşi Şerife Armağan hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.