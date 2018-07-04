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İlk Pazartesi yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Meclis'teki yemin töreni ile 'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk yayımlanacaktır.” dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 23:14
İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Pazartesi yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının () tarafından açıklanacağının duyurulmasıyla, Cumhurbaşkanlığı yemin tarihinin 9 Temmuz Pazartesi olarak belirlendiğini aktardı.

Programın, 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı 'ın 'ye gelişi ve saat 16.30'da Genel Kurul'da yemin etmesiyle başlayacağını bildiren Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına bir akşam yemeği verecektir."

"CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ İLAN EDİLECEK"

Kalın, aynı gece düzenlenecek bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edileceğini vurguladı.

, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar, hükümetin TBMM'den aldığı yetkiye dayalı olarak, yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Meclis'teki yemin töreni ile 'nin açıklanacağı zaman aralığında da ilk yayımlanacaktır. Böylece, yeni sistemin mimarisi hayata geçirilmiş olacaktır."

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İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Pazartesi yayımlanacak
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