Son dakika: Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3 sanığa, 1 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan sanık N.K. ve Y.Ö. ile tutuksuz sanık R.G. ve avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının "ByLock" kullandıklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Y.Ö'ye 7,5 yıl, N.K'ya 6 yıl 3 ay, R.G'ye ise "örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, N.K'nin tutukluluk halinin devamına, Y.Ö'nün ise tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.