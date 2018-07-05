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’ın gerekçeli kararından: Erdoğan darbecilerin hedefindeydi

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı ve YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Halil 'ün de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararında bir belgeye dikkat çekti. Gürüz'ün evinde bulunan belgenin sanık Erdoğan Öznal'ın el yazısıyla hazırlandığı, "SİYASİ İSLAM'LA MÜCADELE YÖNTEMLERİ" başlılığını taşıdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemden beri darbecilerin radarında olduğuna ışık tutan 10 Ekim 1997 tarihli belgede, "dönemin Başbakanı Erbakan'ın konuşmalarında ayrımcılık ve bölücülük yaptığına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın gazetelerde çıkan beyanatlarının kayıt altına alındığına" yer verildi.
Kararda, sürecinde Genelkurmay tarafından düzenlenen "irtica brifingleri"nin siyasi iradeye yönelik uyarma işlevi yüklendiği ve bu haliyle her birinin küçük birer "muhtıra niteliği taşıdığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığına 'ün aday olması ve ilk turun gergin geçmesinin ardından 27 Nisan 2007'de saat 23.00'te yapılan basın açıklamasının en çarpıcı örnek olduğuna dikkat çekildi.
Kararda Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) 54. Hükümeti düşürmek için faaliyet yürüttüğünü vurgu yapıldı. BÇG'nin Erdoğan, Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak aleyhine haberler çıkartıldığı anlatıldı.
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28 Şubat’ın gerekçeli kararından: Erdoğan darbecilerin hedefindeydi
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