Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Yenildiysen çekileceksin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybeden Muharrem İnce
arasındaki koltuk kavgası derinleşiyor. Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay açıklamasının ardından CHP'de herkes koltuğunu korumaya çalışıyor. YEREL SEÇİM KOZU
Bugün toplanacak MYK
'da CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi ekibiyle İnce'ye karşı izleyeceği yol haritasını masaya yatıracak ve alınacak önlemleri değerlendirecek. Kurultaya gitmemek için elinden geleni yapması beklenen Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin kendisine destek vermesini isteyecek. MYK'dan kendisine destek kararı çıkarması beklenen Kılıçdaroğlu, bu tavrıyla kendisi karşı imza toplayanlara da mesaj verecek. Kılıçdaroğlu'nun MYK gücünü arkasına aldıktan sonra yerel seçim
kartını da parti içindeki muhaliflere gözdağı vermek için kullanacağı kaydediliyor. YENİLDİĞİNİ KABUL EDECEKSİN
Muharrem İnce ise tartışmaların fitilini ateşleyen il gezilerine dün başladı. Seçim sonrası ilk ziyaretini Erzurum
'a yapan İnce, kurultay talebini yineledi. CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda konuşan İnce, "Benim gizli planlarım, ajandalarım yok" diye konuştu. İnce daha sonra, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, en ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.