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Son Dakika: 'daki kripto 'cülere operasyon: 16 gözaltı

Son dakika haberi... Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:56
Son Dakika: TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 16 gözaltı

Erzincan merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

22 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 17'si muvazzaf 22 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Erzincan merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya, Şırnak, Şanlıurfa, Kars, Ağrı, Ardahan, Aydın, Batman ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında çok sayıda subay, astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Son Dakika: TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 16 gözaltı
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