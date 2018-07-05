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Son dakika: merkezli operasyonu

Son dakika haberi!   merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:50
Son dakika: Uşak merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, , , Sakarya ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramada bulunan bazı belgelere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.

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Son dakika: Uşak merkezli FETÖ operasyonu
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