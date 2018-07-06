15. Füze Üst Eski Komutanı emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı hakkında gözaltı kararı!

İSTANBUL'DA 15. FÜZE ÜST KOMUTANLIĞI GÖREVİNDE BULUNMUŞ



Şener Yazıcı'nın, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından tutuklandığı, 14 Ekim 2016 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi. Şener Yazıcı'nın, İstanbul'da 15. Füze Üst Komutanı olarak görev yaptığı ifade edildi.







ASKERİ ÖĞRENCİLER MAHREM İMAMLARLA ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN GÖRÜŞMÜŞ



Askeri öğrencilerin, aynı darbeciler gibi mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edildi



122 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Soruşturma kapsamında 122 şüphelinin gözaltına öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polislerin, 149 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasının sürdüğü kaydedildi.







271 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Gözaltına alınan kişilerin görevleri şöyle:



(1) Tuğgeneral

(10) Albay

(1) Yarbay

(11) Binbaşı

(14) Yüzbaşı

(14) Üsteğmen

(16) Teğmen

(83) Astsubay

(1) Uzman Çavuş

(120) Askeri Öğrenci



ASKERİ ÖĞRENCİLER DARBECİLERLE ANKESÖRLÜ TELEFONDAN GÖRÜŞMÜŞ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi. Askeri öğrencilerin, aynı darbeciler gibi mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü öğrenildi.

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