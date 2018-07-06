Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 15. Füze Üst Eski Komutanı emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı hakkında gözaltı kararı!

15. Füze Üst Eski Komutanı emekli Tuğgeneral hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'ye yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 271 asker arasında emekli Tuğgeneral olduğu bildirildi. Askeri öğrencilerin, aynı darbeciler gibi mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edildi..

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 13:16
15. Füze Üst Eski Komutanı emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı hakkında gözaltı kararı!

İSTANBUL'DA 15. FÜZE ÜST KOMUTANLIĞI GÖREVİNDE BULUNMUŞ

'nın, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından tutuklandığı, 14 Ekim 2016 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi. Şener Yazıcı'nın, İstanbul'da 15. Füze Üst Komutanı olarak görev yaptığı ifade edildi.



ASKERİ ÖĞRENCİLER MAHREM İMAMLARLA ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN GÖRÜŞMÜŞ

Askeri öğrencilerin, aynı darbeciler gibi mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edildi

122 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 122 şüphelinin gözaltına öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polislerin, 149 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasının sürdüğü kaydedildi.



271 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan kişilerin görevleri şöyle:

(1) Tuğgeneral
(10) Albay
(1) Yarbay
(11) Binbaşı
(14) Yüzbaşı
(14) Üsteğmen
(16) Teğmen
(83) Astsubay
(1) Uzman Çavuş
(120) Askeri Öğrenci

ASKERİ ÖĞRENCİLER DARBECİLERLE ANKESÖRLÜ TELEFONDAN GÖRÜŞMÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi. Askeri öğrencilerin, aynı darbeciler gibi mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
15. Füze Üst Eski Komutanı emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı hakkında gözaltı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN