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Dalaman’da yakalandılar ’lı 2 İngiliz tutuklandı

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Dalaman’da yakalandılar PKK’lı 2 İngiliz tutuklandı
'da Irak asıllı İngiliz vatandaşı 2 kardeş, bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Dalaman Havalimanı yurtdışı gelen yolcu bölümündeki "TEM Risk Analiz" görevlisi polisler, Ayman Barzan ve Hariam Barzan'ın çelişkili beyanları üzerine, telefon ve sosyal medya hesaplarını inceledi. Sosyal medya hesaplarında /YPG propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İngiliz vatandaşı 2 kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada 'ın Gabar Dağı'ndaki 4 alanda 3 Temmuz'da başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız sürüyor. Dün, 3'ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, mağaralarda gizlenen teröristler erzak için dışarı çıkarak toplandı. Bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA da bu gelişmeyi anında tespit etti. Ardından da kısa sürede toplanma bölgesine hava operasyonu gerçekleştirildi. Öte yandan Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, merkezli İstanbul ve İzmir'de de düzenlenen operasyonda ise terör örgütüyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Dalaman’da yakalandılar PKK’lı 2 İngiliz tutuklandı
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