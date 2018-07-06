Doğu’nun Bodrum’u Halfeti’ye turist akını

Doğu'nun Bodrum
'u olarak anılan "Sakin şehir
" Halfeti
, yazla birlikte binlerce yerli ve yabancı turist
in akınına uğruyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti günde 10 binden fazla turisti ağırlıyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te "Sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçe tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bögledeki saklı cennet" niteliğinde. Tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "Batık kenti" gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezen ziyaretçiler, dünyada sadece burada yetişen "Karagül"ü de görebiliyor. Aziz Nerses Kilisesi, Bar Şavma Manastırı ve İncil'in bir nüshasının çoğaltıldığı yer Rumkale, kaya kilisenin yer aldığı Savaşan Köyü turistleri büyülüyor. Otellerin dolu olduğu ilçede, esnafın yüzü gülüyor.