Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan İsrail'den yeni tahrik

Radikal Yahudilerin İsrail güçleri eşliğinde her gün yaptığı baskınlar dahil İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması, uluslararası karar ve sözleşmelere bağlı kalması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İSRAİL TAHRİKE DEVAM EDİYOR

Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatlar duyurulmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.