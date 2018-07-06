PKK, ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı

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, ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı

Son dakika haber! 'ya bir ağır darbe daha. , çözüm sürecinin bitmesinden sonra son iki yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile sınır ötesi harekatlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vururken oluşturulan güven ve istikrar ortamı, bölge halkının PKK'ya karşı direncini artırdı, teröristlere yönelik ihbarlarda da artış oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 12:48

Teknolojik silahları ektin bir şekilde kullanan güvenlik güçlerinin karadan ve havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERE YÖNELİK İHBARLARDA ARTIŞ

Yurt içindeki operasyonların yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile büyük kayıplar veren 'nın, son olarak Kandil'e düzenlenen hava harekatlarıyla hareket alanı iyice daraldı, üst düzey örgüt üyeleri ile arasında iletişim de zayıflatıldı. Oluşturulan güven ve istikrar ortamı, bölge halkının PKK'ya karşı direncini artırdı, teröristlere yönelik ihbarlarda da artış oldu.

Büyük darbeler alan PKK terör örgütü de son dönemde, bu ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı. Bu infazların son kurbanları 25 Haziran günü 'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen Mevlüt Bengi ile dün 'ın Lice ilçesinde katledilen Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27) oldu. Öldürüldükten sonra cesedi elektrik direğine asılan Bengi'nin üzerinde, 'Bazı arkadaşlarımızın şahadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir' yazılı bir not çıkarken, benzer şekilde Lice'de katledilen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerlerinden de PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

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Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'nın PKK'nın özellikle kırsal alanda hareket kabiliyetini çok kısıtlayan, teknolojik aletleri çok etkin kullanmaya başladığına vurgu yaptı. Ağar, hedeflerin nokta atışıyla vurulmasını sağlayan SİHA'lar, İHA'lar, savaş uçakları, drone'lar ve termal kabiliyeti olan sistemlerle PKK'nın büyük darbe aldığını ve örgütün üst düzey kadrolarında büyük kayıplar verdiğini kaydetti.

Ağar, PKK'nın 1900'lı yıllardaki gibi halk üzerindeki baskısını artırmaya yönelik strateji üretmeye başladığını belirterek, "Yani bu aslında bizim 'Stockholm Sendromu' diye tanımlamış olduğumuz, bayağı katiline aşık olma. Yani baskı üretiyor. Bu baskıyla beraber şu cümleyi kuruyor; 'Ya bana biat edersin ya da ben sizi katlederim.' Şimdi bunun mesajı var" dedi.

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PKK, ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı
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