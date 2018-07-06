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Son Dakika: Büyük öncesi önemli duyuru

Son dakika haberi... 'in Ömerli ve Nusaybin ilçe kırsalında terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen lar nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:08
Son Dakika: Büyük operasyon öncesi önemli duyuru

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ömerli ve Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla icra edileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 6 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 08:00 itibari ile Ömerli ilçesi kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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Son Dakika: Büyük operasyon öncesi önemli duyuru
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